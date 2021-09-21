أخبار عاجلة

الفراية يكشف الإجراءات المتبعة على حدود جابر -
المدينة : وفاة 4 بعد اصطدام شاحنة بمركبات واقفة أمام إشارة -
رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق -
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم" -
جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة من طلبات التصالح في مخالفات البناء

Print
محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة من طلبات التصالح في مخالفات البناء محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة من طلبات التصالح في مخالفات البناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دفعة جديدة من طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي.

وأوضح عطية أن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مشيراً إلى أنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الاستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.

وأضاف أنه تم حتى الآن فحص 4000 ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2500 ملف، في حين جارى استكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 3500 ملف من إجمالي 20 ألفا و320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة، مناشدا المواطنين من أصحاب التصالح التعاون مع اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة وذلك بإستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وإستيفاؤها بما حدده القانون في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا