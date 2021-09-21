محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة من طلبات التصالح في مخالفات البناء

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اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دفعة جديدة من طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي.

وأوضح عطية أن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مشيراً إلى أنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الاستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.

وأضاف أنه تم حتى الآن فحص 4000 ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2500 ملف، في حين جارى استكمال فحص باقى الملفات، بينما تم معاينة 3500 ملف من إجمالي 20 ألفا و320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة، مناشدا المواطنين من أصحاب التصالح التعاون مع اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة وذلك بإستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وإستيفاؤها بما حدده القانون في هذا الشأن.