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محافظ بورسعيد يناشد المواطنين سرعة الحصول على لقاح كورونا حرصا على سلامتهم

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محافظ بورسعيد يناشد المواطنين سرعة الحصول على لقاح كورونا حرصا على سلامتهم محافظ بورسعيد يناشد المواطنين سرعة الحصول على لقاح كورونا حرصا على سلامتهم

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شهدت مراكز تلقي اللقاح الجديدة في بورسعيد، لليوم الثاني من تشغيلها إقبالا كبيرا من المواطنين، للحصول على لقاح كورونا المستجد، حيث تستقبل المراكز المواطنين من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء وذلك في مركز شباب الحي الإماراتي، ومركز شباب الاستاد، والمدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد.

وتابع محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة بالمراكز لتلقى المواطنين لقاح كورونا، مشددا على منع التزاحم والتيسير على المواطنين خلال تلقى اللقاح، مؤكدا أن المراكز الجديدة ساهمت فى سهولة الحصول على اللقاح فور الذهاب للمركز، موجها الشكر للأطباء على الجهود المتواصلة خلال جائحة كورونا المستجد.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الحصول على اللقاح، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس، مشيرا أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول عليه.

المصرى اليوم

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