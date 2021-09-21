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طائرات دون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية في الإمارات

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طائرات دون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية في الإمارات طائرات دون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية في الإمارات

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أطلقت دائرة الصحة في إمارة أبوظبي مشروعا جديدا لتوصيل المستلزمات الطبية باستخدام طائرات دون طيار.

ووفقا للدائرة، فإن المشروع يقوم على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الدرون تضم 40 محطة لدعم القطاع الصحي خلال العام 2022، حيث ستوفر خدمات النقل والتوصيل إلى مختلف المنشآت الصحية من خلال منظومة سريعة للحالات الطارئة تعمل على مدار الساعة وفق سلسلة يمكن تتبعها ورصد تحديثاتها بشكل آني. وكانت SkyGo قد أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات وبدأت بالمرحلة الثانية التي من المتوقع أن تتم بالكامل مع نهاية العام الجاري للوقوف على جميع متطلبات الطيران وتقييم المخاطر ووضع الحلول المناسبة.

ويهدف المشروع الذي يجمع دائرة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وشركتي «SkyGo» و«Matternet» المتخصصتين في مجال الطائرات دون طيار، إلى تحقيق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال وسيلة متطورة وأكثر أمانا.

المصرى اليوم

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