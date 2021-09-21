محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز الابتكار والإبداع

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مركز الإبداع والابتكار التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد المحافظ جميع أقسام المركز، موجها بإقامة نصب تذكاري يحمل شعار المحافظة، ونقل عدد من الإبداعات الفنية والمجال الصناعي والوسائل المتعددة لعرضها بديوان عام المحافظة، موجها بتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب في كافةا لمجالات ومساعدتهم على تنميتها وإظهارها اعلاميا، لينال كل مبدع منهم حقه في تسليط الضوء على موهبته، مشيداً بالرسومات على جدران المركز، واستغلال الرواكد، والحديد المستهلك واعادة تدويره لإقامة سور يحمي المركز من الخارج.

كما تفقد المحافظ أقسام المركز والمعارض التي يضمها المركز ومنها حجرات لعقد ورش عمل ،ومعرض للأنشطة الطلابية وللمواد الدراسية، سواء معرض مادة الرياضيات، واللغات، ومعرض للموهوبين، ومعرض لمنتجات التعليم الفني، ومعرض أنشطة المعامل لمادة العلوم، ومعرض التربية الفنية، والتربية المسرحية، والمكتبات، والمجال الصناعي، والاقتصاد المنزلي، والصحافة والاعلام، والوسائل التعليمية، وقاعة كبرى مجهزة لعقد الاجتماعات والندوات والانشطة المختلفة والمناظرات والبرلمان.