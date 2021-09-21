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تعلن التزامها «بحل سياسي شامل» في اليمن ودعمها للمبعوث الأممي

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السعودية تعلن التزامها «بحل سياسي شامل» في اليمن ودعمها للمبعوث الأممي تعلن التزامها «بحل سياسي شامل» في اليمن ودعمها للمبعوث الأممي

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أعلنت التزامها «بحل سياسي شامل» للأزمة في اليمن ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء في المملكة تطرق في جلسته الأسبوعية اليوم، إلى ما أكدته السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها.

وفي الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدد المجلس دعمه للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعالم. حسب الوكالة.

المصرى اليوم

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