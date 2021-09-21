طنطاوي يرحل عن 58 عاما

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نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي توفي، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: «فقدت مصر رجلاً من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، والذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

شغل طنطاوي منصب رئيس المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير 2011.

حياته :

العمر: 85 عاماً

1935: ولد المشير حسين طنطاوي

1956: حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

1971: حصل على دورة كلية القيادة والأركان.

1993: رقي طنطاوي إلى رتبة مشير.

1991: وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

2012: تمت إقالته وإحالته إلى التقاعد من منصبه من قبل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

السيرة العسكرية

خاض طنطاوي معظم الحروب التي مرت على مصر والمنطقة العربية

1956: شارك في حرب العدوان الثلاثي

1967: حرب يونيو

1967 - 1972: حرب الاستنزاف

1973: حرب أكتوبر قائداً للكتيبة الـ16

1991: حرب تحرير الكويت رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة.

شهادات وأوسمة

- نوط الشجاعة العسكرية

مناصب سابقة

- رئيس فرع التنظيم - قسم العمليات في الجيش الميداني.

- عضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية.

- ملحقاً عسكرياً في باكستان وأفغانستان.

- رئيس عمليات قيادة المشاة.

- رئيس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة.

- قائد فيلق مشاة.

- قائد الحرس الجمهوري.

- رئيس أركان قوات المشاة.

- قائد القوات البرية.