أخبار عاجلة

الفراية يكشف الإجراءات المتبعة على حدود جابر -
المدينة : وفاة 4 بعد اصطدام شاحنة بمركبات واقفة أمام إشارة -
رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق -
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم" -
جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

طنطاوي يرحل عن 58 عاما

Print
طنطاوي يرحل عن 58 عاما طنطاوي يرحل عن 58 عاما
نعى الرئيس المصري عبدالفتاح ، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي توفي، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: «فقدت رجلاً من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، والذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

شغل طنطاوي منصب رئيس المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير 2011.

حياته :

العمر: 85 عاماً

1935: ولد المشير حسين طنطاوي

1956: حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

1971: حصل على دورة كلية القيادة والأركان.

1993: رقي طنطاوي إلى رتبة مشير.

1991: وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

2012: تمت إقالته وإحالته إلى التقاعد من منصبه من قبل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

السيرة العسكرية

خاض طنطاوي معظم الحروب التي مرت على مصر والمنطقة العربية

1956: شارك في حرب العدوان الثلاثي

1967: حرب يونيو

1967 - 1972: حرب الاستنزاف

1973: حرب أكتوبر قائداً للكتيبة الـ16

1991: حرب تحرير الكويت رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة.

شهادات وأوسمة

- نوط الشجاعة العسكرية

مناصب سابقة

- رئيس فرع التنظيم - قسم العمليات في الجيش الميداني.

- عضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية.

- ملحقاً عسكرياً في باكستان وأفغانستان.

- رئيس عمليات قيادة المشاة.

- رئيس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة.

- قائد فيلق مشاة.

- قائد الحرس الجمهوري.

- رئيس أركان قوات المشاة.

- قائد القوات البرية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

إنشاء كوبري على مصرف الرياينة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت

إنشاء كوبري على مصرف الرياينة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت

«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

«الخزانة العامة وسك العملة» تُشارك في معرض رحلة النقود في مصر عبر العصور

«الخزانة العامة وسك العملة» تُشارك في معرض رحلة النقود في مصر عبر العصور