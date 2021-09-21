غدًا... انطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 في "تربة" حائل

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تنظّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية

تنطلق غدًا أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 في مدينة تربة بمنطقة حائل، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

وستقام فعاليات اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس في ملعب بلدية تربة حائل من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، بمشاركة عدد من الإدارات والأجهزة الحكومية بمدينة تربة حائل.

ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية الجميع إلى الحضور إلى فعاليات اليوم الوطني 91، وشدّدت على التقيد بالإجراءات الاحترازية، وإبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول.