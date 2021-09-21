محافظ أسوان ينعى المشير طنطاوي: وضع تمثال له في «درة النيل»

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نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد عطية اعتزام المحافظة إسدال الستار عن تمثال للمشير طنطاوي ضمن 4 تماثيل لرموز مصر، هم الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر وأنور السادات والمشير عبدالمنعم رياض، وسيتم وضعهم بتنفيذ من إدارة المتاحف بالقوات المسلحة وسط حديقة "درة النيل" في واجهة المدينة، تقديراً لابن أسوان الذي وهب حياته لخدمة الوطن وساهم في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث.