بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة كفر الشيخ السبت المقبل

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استعداد الجامعة لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى، للالتحاق بكليات الجامعة ضمن طلاب المرحلتين «الأولى- الثانية» والمعهد الفنى للتمريض، في العام الجامعى 2022-2021، وذلك بدءًا من السبت المقفبل.

وأوضح دسوقي أن الطالب يسجل من خلال الرابط: http://student.kfs.edu.eg/misclinic/ ومنه إلى صفحة التسجيل لحجز موعد توقيع الكشف الطبي ويتم تحديد موعد الكشف الطبي للطالب، وتظهر للطالب استمارة الكشف الطبي ويقوم الطالب بملء الاستمارة الخاصة به إلكترونيا يتم طباعتها ولصق صورة شخصية 4*6 ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به.

وعلى الطلاب التسجيل للقاح كورونا المستجد على الرابط التالى https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي.

وأشار عبدالعال إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، مؤكدا توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم والتأكد من إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الإحترازية.