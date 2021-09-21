14 انقلابا عسكريا في السودان

شهد السودان على مدى 65 عاما من بين 14 انقلابا عسكريا نجح منها 5 فقط، ، وللسودان سجل حافل في الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة، منذ استقلاله في عام 1956:
5 انقلابات ناجحة
17 نوفمبر 1958: أول انقلاب عسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود، استمر الحكم لمدة 7 سنوات، وكان انقلابه في الحقيقة استلاماً للسلطة من رئيس وزرائها آنذاك عبدالله خليل.
21 أكتوبر 1964: أول ثورة شعبية، وهي أكبر ثورة شعبية في تاريخ البلاد أتت بحكومة ديمقراطية جديدة (حكومة سر الختم الخليفة).
25 مايو 1969: قاده العميد جعفر نميري، ومجموعة من الضباط، امتد حكم النميري (16) عاماً (ضد الفريق عبود)
30 يونيو 1989: انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين بزعامة الدكتور حسن الترابي (ضد حكومة الصادق المهدي).
19 ديسمبر 2018 حتى 11 أبريل 2019: ثورة (تسقط بس) سلسلة احتجاجات والمظاهرات والعصيان المدني والإضرابات في بعض المدن أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير.
9 انقلابات فاشلة
1957: (ضد إسماعيل الأزهري)
انقلاب قادته مجموعة من ضباط أشهرهم: إسماعيل كبيدة أحمد عبدالوهاب، وعبدالرحيم شنان، محيى الدين أحمد عبدالله
الانقلاب الثاني: (ضد الفريق عبود)
- قاده الرشيد الطاهر بكر (تيار إسلامي)
1971: 19 يوليو - (ضد النميري)
قاده هاشم العطا وعشرات من الضباط والجنود وتم الاستيلاء جزئياً على الخرطوم لمدة يومين
1975: (ضد النميري)
محاولة انقلابية ضد النميري بقيادة الضابط حسن حين
1976: (ضد النميري)
انقلاب المعارضة السياسية لنظام النميري، بقيادة العميد محمد نور سعد.
1990: (ضد البشير)
أطلق عليه «انقلاب رمضان» بقيادة اللواء عبدالقادر الكدرو، واللواء طيار محمد عثمان حامد.
1992: (ضد البشير)
محاولة انقلاب بقيادة العقيد أحمد خالد، انتسبت إلى «حزب البعث السوداني».
2004: (ضد البشير)
محاولة انقلاب حزب «المؤتمر الشعبي».
21 سبتمبر 2021: (مرتبط بالبشير)
محاولة انقلاب فاشلة بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي واعتقال ضباط ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس السابق عمر البشير