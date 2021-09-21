إبراهيم سعيد: مجاهد ينفذ تعليمات أبوريدة في اتحاد الكرة

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هو الذي يدير الكرة المصرية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هاني أبوريدة، هو الذي يدير الكرة المصرية، من الخارج، وليس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية».

وأضاف:«أحمد مجاهد، ينفذ تعليمات هاني أبوريدة، في اتحاد الكرة»، مؤكدًا :«أبوريدة، هو صاحب قرار إقالة حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للفراعنة».

وتابع :«للأسف الكرة المصرية، لن تشهد أي أي تطور، لأن أي مسؤول يتواجد في اتحاد الكرة، يرغب في إرضاء جميع الأندية وهذا أمر خاطئ».