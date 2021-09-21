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إبراهيم سعيد: مجاهد ينفذ تعليمات أبوريدة في اتحاد الكرة

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إبراهيم سعيد: مجاهد ينفذ تعليمات أبوريدة في اتحاد الكرة إبراهيم سعيد: مجاهد ينفذ تعليمات أبوريدة في اتحاد الكرة

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هو الذي يدير الكرة المصرية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هاني أبوريدة، هو الذي يدير الكرة المصرية، من الخارج، وليس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية».

وأضاف:«أحمد مجاهد، ينفذ تعليمات هاني أبوريدة، في اتحاد الكرة»، مؤكدًا :«أبوريدة، هو صاحب قرار إقالة حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للفراعنة».

وتابع :«للأسف الكرة المصرية، لن تشهد أي أي تطور، لأن أي مسؤول يتواجد في اتحاد الكرة، يرغب في إرضاء جميع الأندية وهذا أمر خاطئ».

المصرى اليوم

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