توقيع عقد إنشاء مركز للتحكم بالكهرباء لأول مرة بمنطقة الدلتا

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نجح التحالف المكون من شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز وشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إليكتريك، في الفوز بعقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لإنشاء مركز التحكم الإقليمي لمنطقة الدلتا في المنصورة، والذي يهدف إلى تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء وكفاءتها، وبالتالي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة.

بموجب هذا العقد، تمد شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام إدارة الطاقة والتحكم الإشرافي لإدارة الشبكة، ويوفر ذلك النظام واجهة متطورة وتجربة استخدام تتيح المزيد من المعرفة بحالة الشبكة، كما يسمح بنقل البيانات في الوقت الفعلي من المحطات الفرعية المتصلة إلى مركز التحكم، وذلك بتخصيص شبكة اتصالات متطورة من الألياف الضوئية تتبنى نظام الاتصالات الهجين 615FOX، وهو أحد الحلول الرائدة التي تقدمها شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز.

ويتيح النظام الحديث مراقبة شبكة نقل الكهرباء والتحكم بها وتحسين أدائها، مما يدعم كفاءة إمداد الطاقة لأكثر من 26 مليون مواطن، إذ يمكن ذلك الحل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التحكم في شبكة نقل الكهرباء والإشراف عليها بفعالية، بما في ذلك مراقبة أداء مرافق توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الدلتا، ومن المتوقع إنهاء الأعمال بالمشروع خلال 24 شهر.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «تتمتع منطقة الدلتا بأهمية بارزة على خريطة الدولة للنمو والتطور، ولذا تحرص الدولة على تعزيز مواصفات البنية التحتية للكهرباء لتكون أكثر استقراراً ومرونة».

من جانبها، عقبت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قائلة: «تساهم شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز من خلال تقديم حلول متكاملة، بالإضافة إلى خبراتها المشهودة والتي تتيح أنظمة تشغيل مبتكرة للشركة المصرية لنقل الكهرباء في مشروعاتها المستقبلية».

وقال المهندس محمد الحسيني- رئيس مجلس إدارة شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز في مصر وشمال أفريقيا، قائلا: «بالاعتماد على حلولنا الرائدة في الصناعة، نزود الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتكنولوجيا المتطورة اللازمة لشبكة كهرباء الدلتا المجهزة لمتطلبات المستقبل»، وأضاف: «نشعر بالفخر لدعم خطط مصر للتنمية من خلال خبراتنا الممتدة في تنفيذ المشاريع بالمنطقة، فضلاً عن توفير برمجيات وشبكات اتصالات ذات مهام حيوية».

وأوضح المهندس مدحت ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع: «طالما كانت شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز شريك جدير بالثقة في العديد من المشاريع الناجحة»، واستطرد: «نقدم معاً حل تقني شامل يلبي احتياجات المشروع، ومدعوم بخطة تنفيذ واضحة وخبرات تنظيمية راسخة».