جامعة عين شمس تستضيف ورشة العمل التحضيرية لاختبار الأيلتس

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تنظم جامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، غدا الأربعاء، ورشة عمل تحضيرية لاختبار الأيلتس .

تقام ورشة العمل أونلاين ولمدة ساعتين للتعريف باختبار الأيلتس ودعم المتقدمين له من خلال شرح مكونات الاختبار الأربعة من مهارات: الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة؛ والتعريف بالمصادر المجانية المختلفة للتحضير لإختبار الأيلتس.

ويعلن المجلس الثقافي البريطاني بالاتفاق مع الإدارة المركزية للبعثات عن تقديم ما يلي:خدمات استشارات فردية لإختبار الأيلتس تمنح لأول 100 متقدم لإمتحان الأيلتس خلال الفترة من 17 أغسطس وحتي 17 أكتوبر تزامنا مع الإعلان الموحد للبعثات؛ و الأيلتس وقيمتها 3000 آلاف جنيه استرليني لمن تنطبق عليه شروط المنحة والتقديم قبل 30 سبتمبر 2021 وسوف يتم الإعلان عنها والشرح أثناء ورشة العمل التحضيرية.

وتم الاتفاق مع المجلس الثقافي البريطاني بعقد ورشة العمل التحضيرية للأيلتس مجانا بصفة شهرية لكليات جامعة عين شمس المختلفة حتي موعد إعلان البعثات القادم حتي يتثني للمتقدمين التحضير والاستعداد المبكر لشرط اللغة الإنجليزية.