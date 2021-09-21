محمد حكيم يواصل تصوير «حكاية عقبال عوضك»: الشخصية أدخلتني في حيرة

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يواصل الفنان محمد حكيم تصوير مشاهده ضمن أحداث حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» في موسمه الثاني، والذي يعرض منها الآن حكاية «واحد في المية» على شاشة cbc، وهو مسلسل من نوعية المسلسلات المتصلة المنفصلة تعرض من السبت إلى الأربعاء بمعدل حكاية لكل أسبوع.

وقال الفنان محمد حكيم، إنه يجسد دور شخصية أمير وهو شقيق مي كساب وابن هالة فاخر بالقصة، مشيرًا إلى أن تلك الشخصية التي يقدمها في مسلسل «عقبال عوضك» أصابته بالحيرة.

وأضاف «حكيم» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الشخصية أصابتني بحيرة لأنها ليست شرا مطلق وأيضا لا أستطيع أن اتعاطف معها، فهي بحكم ضغوط الحياة وقناعات زوجته وظروفه المادية قد تجد منه تصرفات قاسية لحد كبير في حين أنه إنسانيا رافض تلك التصرفات.. هذا الصراع الذي تعيش فيه الشخصية ادخلته في حيرة على المستوى الشخصي».

وأعرب «حكيم» عن سعادته بالعمل مع مخرج الحكاية معتز حسام الدين، والذي يعد هذا هو التعاون الأول بينهما، وأشاد بسلاسة التعامل مع كل فريق العمل وباحتضان الفنانة هالة فاخر لأسرة العمل، وإتقان الفنانة مي كساب للدور.

وعلى صعيد آخر، ينتظر حكيم في عيد الشرطة القادم عرض فيلم من بطولته وإخراج طارق العريان، وتشارك فيه المطربة أصالة بأغنية كما أن من يقوم بالتعليق الصوتي على الفيلم الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، كما انتهى من تصوير أول تجربة سينمائية له، وهي عبارة عن فيلم بطولة جماعية «النهاردة يوم جميل» مع نخبة من النجوم منهم نجلاء بدر وباسم سمرة وهنا شيحة ومحمود الليثى وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبى.