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: سقوط عصابة مخدرات غسلت 50 مليون جنيه

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مصر : سقوط عصابة مخدرات غسلت 50 مليون جنيه : سقوط عصابة مخدرات غسلت 50 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في من اتخاذ إجراءات قانونية تجاه عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وارتكب المتهمون الجريمة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


الوطن السعودية

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