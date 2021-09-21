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في جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم نجح في ضبط مرتكبيها

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في فيديو جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم نجح في ضبط مرتكبيها في جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم نجح في ضبط مرتكبيها

في فيديو جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم نجح في ضبط مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطن آخر في جدة، وذلك بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية نتيجة خلاف سابق بينهما.

وأورد المقطع القبضَ على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية في جدة ارتكبوا جريمة سطو على منزل وسلب مبلغ ثلاثين ألف ريال.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على أربعة عشر مواطنًا في الطائف ظهروا بمقطع فيديو أثناء مشاجرةٍ جماعية.

كما تَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطنين في الطائف يتباهيان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية في جدة قاموا بسرقة ثلاث عشرة مركبة في وضع التشغيل وشرعوا في تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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