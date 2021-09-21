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محافظ كفر الشيخ يطمئن علي جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

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محافظ كفر الشيخ يطمئن علي جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد محافظ كفر الشيخ يطمئن علي جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ فصول مدرسة شهيد السلام الثانوية، والسبورات الذكية وشاشات العرض بالفصول، مشيداً بأعمال التطوير التي شهدتها المدرسة من صيانة وزراعة الأشجار المثمرة وزيادة الرقعة الزراعية بها، موجهاً وكيل التعليم بمراجعة تشغيل تابلت الطلاب، والشاشات بالمدرسة، ومتابعة تنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين وسرعة الانتهاء من الصيانة وأعمال التطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة الطلاب والمعلمين وتوفير العمال وممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس.

كما وجه محافظ كفر الشيخ باستغلال الرواكد بالمدارس في أعمال التزيين والتجميل إضافة إلى فتح سبل التعاون من خلال المشاركة المجتمعية ومجلس الآباء والمعلمين، كما وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، وتقليل نسبة الكثافة بالفصول، كما تفقد مدرسة الشهيد حمدي الاعدادية مشيداً بالأعمال الجارية من أعمال صيانة وتطوير بالمدرسة.

المصرى اليوم

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