أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا في نهاية سبتمبر

Print
اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا في نهاية سبتمبر اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا في نهاية سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن تعتزم بحث رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة تفشي ، في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما هو مخطط لها حاليا.

وأضاف كاتو في مؤتمر صحفي: «نود أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا رفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن مستوى الضغط على النظام الطبي، سيؤخذ في الاعتبار بشكل خاص عندما يتم اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ.

وتخضع طوكيو و18 محافظة أخرى لحالة الطوارئ في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الصحة اليابانية، نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي منفصل إن حدة الضغط على النظام الطبي تخف حاليا، مشيرة إلى أن أعداد المرضى المصابين بكوفيد -19 والذين يعانون من أعراض حادة، بالإضافة إلى حالات الوفاة الجديدة، آخذة في الانخفاض.

وأوضحت أن الحكومة ستأخذ تقييم الخبراء للوضع في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 30 سبتمبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

الحكومة توضح حقيقة اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الحكومة توضح حقيقة اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

الحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع

الحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع