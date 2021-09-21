بايدن يؤكد موقف إدارته من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من منبر الأمم المتحدة، أن إدارته تدعم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين.

وقال بايدن، خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية والالتزام بالمفاوضات السياسية «باعتبار ذلك أول وسيلة لتسوية التوترات في العالم كله والسعي إلى مستقبل يتميز بسلام وأمن أكثر متانة لكل شعوب الشرق الأوسط».

وتابع بايدن، الذي تحدث اليوم من منبر الأمم المتحدة لأول مرة منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي: «تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا ريب فيه. ودعمنا للدولة اليهودية المستقلة غير مشروط».

وأوضح: «لكنني لا أزال أومن بأن مبدأ تعايش الدولتين أفضل سبيل لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة وذات سيادة. نحن حاليا بعيدون جدا من هذا الهدف لكن علينا ألا نسمح لنا أبدا برفض إمكانية التقدم».