أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

هل طلب السودان مساعدة لإحباط محاولة الانقلاب؟

Print
هل طلب السودان مساعدة روسيا لإحباط محاولة الانقلاب؟ هل طلب السودان مساعدة لإحباط محاولة الانقلاب؟

قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب التي جرت في السودان لم تؤثر على زيارة نائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف إلى موسكو.

وردا على سؤال ما إذا كان الجانب السوداني قد أثار خلال الاجتماع مسألة مساعدة موسكو المحتملة فيما يتعلق بالوضع في البلاد، أجاب بوغدانوف «لا، لم يطلبوا أي شيء».

وأضاف أن الأحداث في السودان لم تؤثر على المشاورات التي «تم التخطيط لها منذ فترة طويلة».

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية السوداني أخبره بأن تحركا قام به بعض العسكريين وتم إيقافه وعاد السلام والأمن للبلاد.

وكانت السودانية، قد أعلنت اليوم، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن «القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وان الأوضاع تحت السيطرة تماما».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

الحكومة توضح حقيقة اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الحكومة توضح حقيقة اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين

الحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع

الحكومة اليابانية تنهي حالة الطوارئ في العاصمة خلال أسبوع

روسيا: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين

روسيا: توسع «الناتو» في أوكرانيا «يتجاوز خطاً أحمر» بالنسبة لبوتين