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قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب التي جرت في السودان لم تؤثر على زيارة نائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف إلى موسكو.

وردا على سؤال ما إذا كان الجانب السوداني قد أثار خلال الاجتماع مسألة مساعدة موسكو المحتملة فيما يتعلق بالوضع في البلاد، أجاب بوغدانوف «لا، لم يطلبوا أي شيء».

وأضاف أن الأحداث في السودان لم تؤثر على المشاورات التي «تم التخطيط لها منذ فترة طويلة».

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية السوداني أخبره بأن تحركا قام به بعض العسكريين وتم إيقافه وعاد السلام والأمن للبلاد.

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت اليوم، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن «القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وان الأوضاع تحت السيطرة تماما».