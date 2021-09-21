عقب إحباط محاولة انقلاب في السودان.. البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)

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في أعقاب إعلان السودان إحباط محاولة انقلاب، زار رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة.

ووجه البرهان التحية إلى الضباط والجنود وشكرهم على «حكمتهم في التعامل مع الأحداث».

كان المتحدث باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول الأمير، أعلن في وقت سابق أنه «تمت السيطرة، فجر اليوم الثلاثاء، على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد».

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير)