فرنسا تدافع عن قدراتها على تصنيع الغواصات

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لجأ المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية هيرفي جرانجان إلى «تويتر» للدفاع الشرس عن قدرات بلاده على صناعة الغواصات وانتقاد قرار أستراليا اختيار واشنطن شريكة في صفقة دفاع كبيرة.

وخصص جرانجان عددا من التغريدات لمهاجمة الصفقة التي تتضمن أيضا بريطانيا، قائلا إن فرنسا «صنعت أكثر من 250 غواصة على مدار أكثر من 120 عاما».

ووصف قرار أستراليا إلغاء صفقة شراء غواصات فرنسية «بالأنباء السيئة» على الأستراليين، مضيفا أن شراكة «أوكوس» الجديدة ستعني حصول البلاد على الغواصات بعد عقد من الموعد الذي كان مخططا له. وبدلا من 2030، «الآن سيتم الأمر تقريبا في 2040».

وحذر قائلا: «هذا وقت طويل، عندما تنظرون إلى مدى السرعة التي تتسلح الصين بها».

وتحدث أيضا عن الانتقاد الموجه للغواصات الفرنسية بأن صوتها قد لا يكون خافتا بما يكفي للقيام بوظيفتها، لافتا إلى أن الغواصات التقليدية التي تصنعها فرنسا على الأرجح صوتها أكثر خفوتا، إذ أن الغواصة التقليدية «ليس بها نظام دائم للتبريد لتشغيل مفاعلها».

وأوضح أنه في اليوم نفسه من الإعلان عن شراكة «أوكوس»، «كتب الأستراليون إلى فرنسا يقولون إنهم راضون عن الأداء الذي تحققه الغواصة وبالتقدم الذي يحرزه البرنامج».

وتصر الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا على أن الأزمة الدبلوماسية لن تؤثر على العلاقات طويلة المدى مع فرنسا، حتى بعد أن استدعت باريس سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا لأول مرة في التاريخ بسبب الصفقة.