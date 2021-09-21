الرئيس الأمريكي: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة.. وأؤمن بحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير، مضيفا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان.

وأكد بايدن أن بلاده تسعى إلى مزيد من السلام والأمن للشرق الأوسط بأكمله، وأنها ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران بالمثل، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال راسخاً.

وأوضح بايدن أنه يؤمن بحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمام هذا الحل.

ولفت إلى أن واشنطن ستعلن غداً التزامات إضافية، في إطار مكافحة جائحة كورونا، وستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي.