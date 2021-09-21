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الرئيس الأمريكي: نحتفظ بحق الرد على هجمات سيبرانية تمثل تهديدا لنا ولحلفائنا

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الرئيس الأمريكي: نحتفظ بحق الرد على هجمات سيبرانية تمثل تهديدا لنا ولحلفائنا الرئيس الأمريكي: نحتفظ بحق الرد على هجمات سيبرانية تمثل تهديدا لنا ولحلفائنا

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من منبر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على هجمات سيبرانية تهدد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في اليوم الأول من مناقشات الأسبوع الرفيع المستوى والذي بدأت به الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحتفظ بحق الرد بحزم على الهجمات السيبرانية التي تشكل تهديدا لشعبنا أو لحلفائنا أو مصالحنا».

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على تحصين بناها التحتية الحيوية من أي هجمات سيبرانية محتملة، كما أنها تدعو إلى وضع «قواعد سلوك واضحة لجميع الدول فيما يخص الفضاء السيبراني».

وأضاف: «ندخل في العهد الجديد عهد التقنيات والإمكانيات الجديدة التي من شأنها أن تغير كل جانب من وجود الإنسان. ونحن جميعا مسؤولون عما إذا كانت هذه التقنيات ستوسع إمكانيات البشر أم أنها تشدد عمليات القمع».

المصرى اليوم

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