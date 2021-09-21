بث مباشر .. مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (لحظة بلحظة)

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يخوض فريقه خلال لقاء هام ومرتقب أمام نوريتش سيتي في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي بث مباشر الآن اضغط هنا (3)

من المنتظر أن يدخل كورتيس جونز والحارس كويفن كيليهير التشكيل الأساسي لليفربول في مواجهته ضد نورويتش سيتي في الدور الثالث من كأس كاراباو مساء الثلاثاء 21- 9 -2021. تعد زيارة الغد هي الثانية للريدز لستاد كارو رود هذا الموسم، ولكن تشكيل الفريق سيختلف كثيرًا عن ذلك الذي فاز على أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

في المؤتمر الصحفي، قال المدرب المساعد بيب لايندرز: «هي فرصة ذهبية للاعبين الشباب، لأننا نحب هذه المنافسة لتقديم لاعبين جدد. لهذا يجب أن أقول إن كورتيس سيبدأ غدًا وستكون مباراته الخمسين مع ليفربول».

كذلك، أكد لايندرز أن الحارس كويفن كيليهير هو من سيبدأ المباراة، كما تحدث عن قائمة الفريق في المباراة قائلًا: «إذا كنت تريد التحدث عن اختيار الفريق، فعليك أن تفهم طريقتنا وهويتنا وثقافتنا. نريد التنافس في كل مباراة وخلال هذه الفترات الشديدة التي تلعب فيها كل ثلاثة أيام، من المهم حقًا حماية اللاعبين لأن اللعب مرارًا وتكرارًا يمثل مخاطرة كبيرة. إذا كنت تريد المنافسة بالطريقة التي نريدها فمن المهم أن تستعين بطاقات اللاعبين، الذين يأتون ويلهمون الآخرين. هذا ما سنفعله».

يغيب عن ليفربول في مباراة الثلاثاء أربعة لاعبين هم ترينت أليكساندر-آرنولد وتياجو ألكانتارا (سيغيب عن مباراتي الريدز القادمتين) وروبيرتو فيرمينو ونيكو ويليامز. وعن إصابة تياجو، قال المدرب المساعد: «لا يمكنني تحديد كم من الوقت سيحتاج للتعافي، ولكن الأكيد أنه سيغيب غدًا وفي مباراة نهاية الأسبوع».

أما عن غياب أليكساندر-آرنولد وفيرمينو، فقال المدرب الهولندي: «ترينت سيكون بخير، ولكنه لن يكون جاهزًا لمباراة الغد، وبالنسبة لبوبي فسيشارك في جزء من التدريبات، ولكنه لن يكون جاهزًا كذلك. نيكو يتحسن أيضًا، غير أن مباراة الغد تأتي مبكرًا بالنسبة له».

على الجانب الآخر، يستمر غياب كريستوف زيمرمان وبرزيميسلاو بلاشيتا؛ ومن جانبه، كشف المدرب دانييل فاركي أن اللاعب تود كانتويل سيغيب بدوره عن المباراة لأسباب شخصية، كما أكد أنه سيقوم ببعض المداورة في التشكيل لمواجهة الريدز.