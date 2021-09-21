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الإسماعيلي يستعد للموسم الجديد بمواجهة بلبيس

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الإسماعيلي يستعد للموسم الجديد بمواجهة بلبيس الإسماعيلي يستعد للموسم الجديد بمواجهة بلبيس

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اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى على تنظيم مباراة ودية غدًا الأربعاء، مع فريق بلبيس أحد أندية الممتاز «ب» في تمام الخامسة مساءًا.

تأتى تلك الودية، ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز .

ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة طلعت يوسف، لاستكشاف قدرات جميع لاعبيه للوقوف على العناصر التي سيتم الاعتماد عليها في الموسم الجديد.

يُذكر أن الدراويش لم يدعم صفوفه حتى الآن، سوى بالتعاقد مع عصام صبحى، ظهير أيمن نادى المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادى الجونة، وذلك في صفقة انتقال حر.

المصرى اليوم

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