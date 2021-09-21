أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

المدينة : ضبط شابين وفتاتين بعد تداول مقطع لإطلاق النار

Print
المدينة : ضبط شابين وفتاتين بعد تداول مقطع لإطلاق النار المدينة : ضبط شابين وفتاتين بعد تداول مقطع لإطلاق النار
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | 99.9 % تعافي المناطق والأعلى إصابة بكورونا

عاجل | 99.9 % تعافي المناطق والأعلى إصابة بكورونا

عاجل | سحب السيارات التالفة بدون مهلة أو سابق إنذار

عاجل | سحب السيارات التالفة بدون مهلة أو سابق إنذار

عاجل | مدارس أهلية بحافلات مخالفة

عاجل | مدارس أهلية بحافلات مخالفة

الرياض : القبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في مكان عام

الرياض : القبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في مكان عام