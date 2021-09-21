ميدو جابر يقود هجوم طلائع الجيش أمام الأهلي في السوبر المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: على الفيل- خالد سطوحي- محمد ناصف- حسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين- عمرو السيسي- عبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: أحمد سمير- ميدو جابر- أحمد عبدالرحمن زولا.

ويعتمد صاحب الـ49 عاما على الصفقات الجديدة في إحداث الفارق خاصة ميدو جابر الذي يتمتع بقدرات فنية عالية فضلًا عن خبراته في المواجهات النهائية خلال مشاركته مع الأهلي.