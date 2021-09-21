رئيس جامعة قناة السويس: 7 برامج مهنية للدراسات العليا في انتظار الاعتماد

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اعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية حصل على موافقة مجلس الجامعة لتنفيذ ٧ برامج مهنية مميزة جديدة، مشيرا إلى أن الكلية في انتظار الحصول على اعتماد هذه البرامج من لجنة قطاع التربية الرياضية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم لزيارة كلية التربية الرياضية لتفقد العمل والوقوف على آخر استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقباله الدكتور ماجد العزازى عميد الكلية والدكتور احمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أوضح رئيس الجامعة، أن الأسبوع القادم سوف يشهد افتتاح صالة الجمباز وقاعة مجلس الكلية وقاعتين للمناقشة مجهزين على أعلى مستوى من الوسائل التعليميه لتكون إضافة قوية لمنشأت الكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، أننا نسعى جاهدين داخل الكلية من أجل توفير خريج على أعلى مستوى من العلم في المجال الرياضي قادر على المنافسة في سوق العمل مميز في مجال التدريب الرياضى والإدارة تخريج مدرس تربية رياضية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف عميد الكلية أن لدينا بعض الطلاب المميزين في بعض الألعاب الرياضية ويمثلون المنتخبات مثل الملاكمة والدرجات وألعاب القوى، مشيرا إلى أن الكلية استعدت جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد من تجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة وتجهيز المدرجات.

وأشار الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية بها أكثر من ١٨٠٠ طالب وطالبة بجميع المراحل وان الكلية تستعد لتخريج الدفعة الثالثة من خريجى الكلية هذا العام، كما أن الكلية تعمل بلائحة الساعات المعتمدة، في حين اشارت الدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الكلية بها أكثر من ٣٠٠ طالبة وطالبة بمرحلة الدراسات العليا مابين دبلومة وماجستير ودكتوراه، موضحة أن البرامج المهنية المميزة الجديدة التي حصلت الكلية على موافقة مجلس الجامعة بها وتنتظر اعتماد لجنة القطاع تعد إضافة قوية لقطاع الدراسات العليا بالكلية، حيث تشمل هذه البرامج على :

- برنامج الاستثمار والتسويق الرياضى

- برنامج الإعلام الرياضى

- برنامج المدرب الشخصى

- برنامج القيادة الكشفية

- برنامج التغذية الرياضية وهو برنامج بينى بالمشاركة مع كلية الطب

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وممدوح متولى أمين الكلية