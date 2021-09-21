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مباشر الأهلي 0-0 طلائع الجيش .. لحظة بلحظة

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مباشر الأهلي 0-0 طلائع الجيش .. لحظة بلحظة مباشر الأهلي 0-0 طلائع الجيش .. لحظة بلحظة

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تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات كأس السوبر المصري بعد قليل، على ملعب الجيش ببرج العرب.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث مباراة السوبر المصري مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن على المصري اليوم، حيث نقدم تغطية حية لحظة بلحظة بدون تقطيع للمباراة الأهم في الشارع الرياضي المصري، حيث ينتظر عشاق الأهلي التتويج بهذه البطولة تعويضا عن ضياع بطولة الدوري المصري الذي فاز به للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وستنقل شاشة قناة اون تايم سبورت لقاء السوبر المصري اليوم في تغطية حية ومباشرة مع وجود استدية تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية وتعليق محمد الكوالني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

وسيدخل الأهلي الللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر ابراهيم- بدر بانون- أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية- حمد فتحي- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- محمد شريف.

في انتظار بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري.

المصرى اليوم

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