شعري بيتساقط كتير.. أخصائية تغذية توضح الأسباب والعلاج

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قالت الدكتورة إنجي أبوزيد، أخصائية تغذية، إن النمو الطبيعي لشعر الرأس ما بين 10 إلى 15 مليمترا كل شهر، وكلما تقدم الإنسان في السن، تبدأ وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ.

وأضافت أن ظاهرة تساقط الشعر غالبا ما تكون نتيجة لدورة النمو الطبيعية للشعر، فالتساقط بوتيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، يعتبر أمرا طبيعيا جدا، لافتة إلى ضرورة تحديد أسباب التساقط في حال غير المعدل الطبيعي، ويكون عن طريق دكتور جلدية.

وأشارت إلى عدة أسباب لتساقط الشعر، أبرزها استخدام مستحضرات كيماوية ضارّة مثل صبغات الشعر والألوان ومواد تفتيح اللون ومواد تمليس الشعر والمواد المختلفة المستخدمة من أجل التجعيد.

وأوضحت أنواع تساقط الشعر والتي من بينها تناقص الشعر والصلع الوراثي وتعرف هذه الظاهرة باسمها العلمي «الثعلبة الذكرية الشكل»، والثعلبة البُقَعِيّة وليس من المعروف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة تساقط الشعر الجزءي، إلا أن الاعتقاد السائد هو أنها مرتبطة بمشاكل تصيب الجهاز المناعي إذ يقوم الجسم بإنتاج مضادات ذاتية لشعره ذاته.

وتابعت، سعفة الرأس وتنجم عن تلوث فطري يسببه فطر جلديّ وتتميز بظهور بقع مغطاة بالقشرة على فروة الرأس، وهَوَس نتف الشعر ويتميز هذا المرض بقيام المريض بلفّ الشعر وثنيه «شدّه واقتلاعه»، الثعلبة النّـّدْبِيّة وهي إحدى الظواهر النادرة جدا وتسبب ظهور بقع صلعاء مصحوبة بالحكة أو الألم، وتَساقُطُ الشَّعْرِ الكَرْبِيّ ومن بين العوامل التي تسببه درجة الحرارة المرتفعة والتلوث الحاد والشديد والنزلة الوافدة الحادة، وعملية جراحية معقدة أو مرض مزمن، وأمراض الغدة الدرقية، والتغذية قليلة البروتينات، ونقص الحديد في الدم، وتناول الأدوية، وتناول أقراص منع الحمل، وعلاجات مرض السرطان.

وأكدت «أبوزيد» أن بعض الحالات قد تستدعي العلاج الطبي، والبعض الآخر يمكن التعامل معها بخطوات سهلة مثل الأكلات التي تساعد على تقليل التساقط، ومنها زبدة اللوز أو الفستق، واللوز، والبيض، والسلمون، واللحوم غير الدهنية، والمحار، وبذور الشيا والكتان، والعدس، والسبانخ، والفواكه الحمضية , والأفوكادو، والبطاطا الحلوة , والزبادي اليوناني.

كما أكدت على ترطيب الشعر باستخدام أحد الزيوت الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية، والابتعاد عن استخدام مصففات الشعر مثل المكواة ومجففات الشعر، وعدم تصفيف الشعر بعنف والحرص على تصفيفه برفق.