تأجيل أولى جلسات محاكمة «مستريح المنيا» و46 آخرين إلى 19 أكتوبر

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أجلت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف، برئاسة المستشار حسين على عمار، أولى جلسات محاكمة حسين أحمد إبراهيم توفيق، 45 سنة، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح المنيا»، و46 آخرين، بينهم 10 محبوسين احتياطيا، و36 هاربا، لتورطهم في جمع مبلغ 1.5 مليار جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة، إلى 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال جلسات المحاكمة.

واستعرضت هيئة المحكمة قرار الإحالة وشمل أسماء 47 متهما هم:

حسين احمد إبراهيم توفيق، 45 سنه، حاصل على ليسانس السن، قسم لغة صينية، ومقيم 12 شارع 233 دجلة بالمعادي، محافظة القاهرة، «محبوس» محمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنة، عضو مجلس إدارة شركة الأقصى، ومقيم قرية فقادة بمركز مغاغة، المنيا «هارب» علاء الدين عبدالفتاح محمد عبدالمغيث، 52 سنة، صاحب تعبئة وتغليف مواد غذائية، مقيم فقادة، مغاغة «محبوس» عبدالله صلاح عبدالله على، 39 سنة، عامل، قفادة – مغاغة «محبوس» رجاء زكي محمد محمد منصور، 41 سنة، ربة منزل، مقيم الجرنوس بمركز بني مزار «محبوسة» مصباح كمال شاكر عطا الله، 44 سنه، سائق، مقيم قفادة، «محبوس» عمار صلاح عبدالصمد مصلوح، 30 سنة، صاحب مكتب توزيع حدايد وبويات، مقيم قفادة، «محبوس» صلاح عبدالله على عبدالوهاب، 68 سنة، فلاح، ومقيم قفادة «محبوس» عيد صلاح عبدالله على، 44 سنه، عامل عادي، قفادة «محبوس» على صلاح عبداللة على، 37 سنة، فلاح، قفادة، «محبوس» محمد صلاح عبدالله على، 47 سنه، عامل، قفادة «محبوس» محمود احمد ابراهيم توفيق، 36 سنة، ليسانس حقوق، قفادة «هارب» عمار عبدالله محمد عبدالله، 32 سنه، بدون عمل، الشيخ زايد اكتوبر«هارب» احمد محمد فايز حسان، 40 سنة، عامل، الهرم – الجيزة «هارب» خالد رضا راضي حسن، 28 سنة، سائق، قفادة،«هارب» رمضان محروس عبدالوهاب عبدالنبي، 45 سنة، معلم اول لغة فرنسية، مدينة نصر، القاهرة«هارب» . رجب محروس عبدالوهاب عبدالنبي، 22 سنة، دبلوم، قفادة- هارب خالد جمال حنفي السيد، دبلوم، التبين- القاهرة، هارب اشرف سمير شلقامي محمد، 41 سنة، سائق، قفادة – هارب صابر محمد محمد عبدالجواد، 44 سنة، موظف بمدرسة قفادة الابتدائية، هارب رمضان فاروق عبدالغني محمد، 44 سنة، بكالوريوس تجارة، قفادة- هارب محمد صفوت عبداللطيف على، 43 سنة، دبلوم، العباسية، مغاغة – هارب على محمد محمد جمعة العسكري، 28 سنة، طالب، مقيم بني مزار، هارب رجب السيد شحاته قطب، 30 سنة، سائق، مقيم الجرنوس، هارب محمود محي الدين احمد ابراهيم، 35 سنة، بكالوريوس تجارة، الجرنوس – هارب صلاح محمد محمد اسماعيل، 36 سنه، دبلوم، الجرنوس هارب علاء محمد محمد شعبان ،36سنة، دبلوم، ابا البلد، هارب طارق عبدالله محمد عبدالله، 25 سنه، دبلوم، قفادة- هارب سعودي عبدالجواد ابو غنيمة حسن، 40 سنة، معلم، شم البحرية، هارب ابو العمران محمد عبدالله، 46 سنه، معلم، قفادة، هارب راضي على احمد خليفة، 50 سنة، دبلوم، نزل احمد يونس، هارب على مصطفي عبدالقوي، 48 سنه، بكالوريوس، قفادة – هارب حسن جمال محمد محمد، عاطل، قفادة، هارب راضي خلف راضي محمد، 29 سنه، عامل، قفادة- هارب عادل احمد محمد تهامي، 48 سنة، دبلوم، قفادة، هارب مصطفي حسين نادي محمد، 32 سنة، بدون، قفادة- هارب محمد جابر محمد عبدالفتاح، 46 سنه، دبلوم، قفادة- هارب حسين عبدالصمد مصلوح، 62 سنة، رئيس قسم ادارة بالتعليم بالمعاش، قفادة، هارب احمد يحي نجيب محمد، مقيم شرق المحطة مركز بني مزار – هارب صلاح معتمد السيد عبدالحميد، 47 سنة، معلم بالخارج- قفادة – هارب محمد محروس محمد حسن، 66 سنة، عامل عادل، قفادة – هارب شعبان محمد عبدالفتاح محمد، 38 سنة، سائق، قفادة – هارب محمد عبدالفتاح عبدالرحمن محمد، 37 سنة، دبلوم زراعة، قفادة – هارب احمد محمد السيد فرج، 43 سنة، عامل، قفادة- هارب احمد محروس محمد محمد احمد، 52 سنة، مدرس، قفادة- هارب محمود محمد محمد عبدالنبي، 34 سنه، عامل، قفادة – هارب محمد على على، مقيم قفادة، هارب

واتهم القرار المتهمان الأول والثاني تلقيا أموال من الجمهور بلغت جملتها مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها واستثمارها، في مجال تجارة الرخام والجرانيت وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة، وذلك بعد العمل بأحكام قانون شركات العمالة في مجال تلقي الأموال وتوظيفها، واستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنه 1988، حال كونها من غير الاشخاص لهما بتلقي الأموال وتوظيفها، على النحو المبين بالتحقيقات، وامتنعا عن رد المبالغ موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمودعين، وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة، في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، الصادر بقانون رقم 146 لسنه 1988 بالتحقيقات.

فيما اشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، موضوع التهمة الاولي، بان اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدهما بان روج المتهم الثالث بالقول بوسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيف الاموال وتسلم باقي المتهمين المبالغ المالية من المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني، وتوظيفها لاستثمارها بمعرفتهما، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.