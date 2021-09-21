أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الحبس من عاما لـ 3سنوات وكفالة 50 ألف جنية للمتهمين بـ«انهيار جسر السويس»

Print
الحبس من عاما لـ 3سنوات وكفالة 50 ألف جنية للمتهمين بـ«انهيار جسر السويس» الحبس من عاما لـ 3سنوات وكفالة 50 ألف جنية للمتهمين بـ«انهيار جسر السويس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالحبس عاما وكفالة 50 ألف جنية في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات .

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا