الحبس من عاما لـ 3سنوات وكفالة 50 ألف جنية للمتهمين بـ«انهيار جسر السويس»

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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالحبس عاما وكفالة 50 ألف جنية في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات .

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».