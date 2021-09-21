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السجن 5سنوات للمتهم بإصابة شقيقة بعاهة مستديمة في حلوان

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السجن 5سنوات للمتهم بإصابة شقيقة بعاهة مستديمة في حلوان السجن 5سنوات للمتهم بإصابة شقيقة بعاهة مستديمة في حلوان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 5سنوات في اتهامه بالتشاجر مع شقيقه وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء بالضرب على شقيقه والسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء شقيقه وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله بتجهيز أداة بطشه باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه وأتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان اتقاها ضحيته بيده اليسري، فاستقرت بها فأحدث جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى قدرت نسبتها حوالي 30%، كما أحرز سلاحا أبيض «كازلك» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.

المصرى اليوم

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