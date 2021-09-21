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أعلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار في أفغانستان، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا.

وأوضحت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تتفق على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان بعد الصراع كخطوة أولى في تصحيح الوضع الإنساني.

وأكدت المسؤولة الروسية أن مستقبل أفغانستان بالطبع في أيدي الأفغان أنفسهم.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد.