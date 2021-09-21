انتشار للجيش السوداني في الخرطوم بعد احباط محاولة للانقلاب

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشارا للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، واعتقال عدد من الضباط المتورطين فيها.

وحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» ألقت السلطات السودانية القبض على العشرات من المحسوبين على النظام المعزول، بينهم ضباط كبار في الجيش السوداني وذلك في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة، فيما يجري التفاوض حاليا مع بقية العناصر الانقلابية للتسليم سلميا.

وأضاف المسؤول الذي فضل حجب اسمه، في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مجموعة من الضباط تحركت صباح اليوم وحاولت السيطرة على سلاح المدرعات بضاحية «الشجرة» جنوب الخرطوم وسلاح المظلات بالخرطوم بحري، كما حاولت مجموعة أخرى تتبع لها السيطرة على التلفزيون والإذاعة، بعد أن حاولت السيطرة على عدد من الجسور بالعاصمة الخرطوم.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان كتب على صفحته الرسمية بــــ«الفيسبوك» في وقت باكر من صباح اليوم «هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال».