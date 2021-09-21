2 مليون و 218 ألف جنيه مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب جامعة جنوب الوادي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة قام بصرف مبلغ 2218023 جنيه كمساعدات للطلاب المستحقين خلال العام الجامعي 2020 / 2021 من خلال ادارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب.

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

أوضح رئيس الجامعة أن المساعدات المقدمة للطلاب بلغت 164000 جنيهًا لعدد 656 طالب وطالبة لشراء المذكرات وسداد المصروفات الدراسية، وبلغت قيمة مصروفات المدن الجامعية 1258806 جنيهًا لعدد 1091 طالب وطالبة، والمصروفات الدراسية لعدد 1128 طالب بمبلغ 808768 جنيهًا والمساعدات المادية لعدد 161 طالب وطالبة بمبلغ 125820 جنيهًا وصرف منحة للطلاب المكفوفين لعدد 28 طالب وطالبة بقيمة 24624 جنيهًا، ليصبح إجمالى المستفيدين 3064 طالب وطالبة وبلغت جملة المساعدات المقدمة للطلاب 2218023 جنيهًا.