رئيس جامعة جنوب الوادى يعلن تطبيق الكتاب الالكتروني

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أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعه جنوب الوادي، أنه سوف يتم تفعيل الكتاب الالكتروني في قطاع العلوم الإنسانيه، وذلك من خلال تحويل المقررات الدراسيه الى مقررات رقميه تخضع لتقييم لجنه علمية من كبار الاساتذة المتخصصين

الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي - صورة أرشيفية

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم اعتماد اللائحة الماليه للكتاب الرقمي باعتبار أن متوسط تكلفة الساعة التدريسية مبلغ ٢٥ جنيها على أن يكون الحد الأقصى للمقرر الدراسي ٨٠ جنيها، ويتم توزيع هذه المبالغ بنسبة ٧٥ % لعضو هيئة التدريس (المؤلف المعد للمقرر) ، ٥% لطلاب غير القادرين ، ١٠% للكلية للانفاق منها على تفعيل و تطوير النظام و تقديم الدعم الفنى ، ١٠% للجامعة للانفاق منها على تدريب و التطوير في بيئة المعلومات على مستوى الجامعة و الإدارات المركزية.