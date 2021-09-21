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جامعة قناة السويس تحصل على التجديد لشهادة الأيزو ISO 9001/ 2015

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جامعة قناة السويس تحصل على التجديد لشهادة الأيزو ISO 9001/ 2015 جامعة قناة السويس تحصل على التجديد لشهادة الأيزو ISO 9001/ 2015

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حصلت على تجديد الأيزو للهيكل الإداري في دورتها الثانية للعام الجامعى٢٠٢٠-٢٠٢١ للعام الخامس على التوالي .

وتابع «زكي»، أننا نسعى للريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن «الأيزو» هي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة، مؤكدًا أن تلك الشهاده تعد تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل.

كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لجميع العاملين بالجامعة مطالبا ببذل مزيد من الجهود لإعلاء اسم جامعة قناة السويس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح .

ومن جانبها حرصت هدى فرج أمين عام الجامعة على تقديم الشكر لفريق العمل المتميز بمركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتور حمدى كمال عطالله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا المواصفة ISO 9001/ 2015، ولفريق العمل داخل الإدارة العامة لدعم إتخاذ القرار بإشراف ياسر رجب مؤكده أن الجامعة استعدت للتجديد هذا العام من خلال خطة عمل متكاملة .

وأشار الدكتور حمدى عطا الله أنه تم مراجعة نظام إدارة الجودة بالجامعة مع صدور التوصيات الخاصة باستمرار الإلتزام بإجراءات وتعليمات الأيزو مشيرا إلى أن أعمال المراجعه هذا العام ومنح شهادة التجديد تم أونلاين تنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه لمواجهة تداعيات الموجه الرابعة لانتشار .

المصرى اليوم

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