الرئيس الأمريكي يضع شرطا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في حال قيام طهران بذلك.

وأضاف بايدن، خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالتزامها بمنع امتلاك إيران الأسلحة النووية.

وأضاف نعمل في إطار مجموعة ( 5+1 ) عبر الطرق الدبلوماسية على ضمان عودة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة، وتوقفت المفاوضات في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي فاز فيها الرئيس إبراهيم رئيسي.