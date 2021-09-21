أخبار عاجلة

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين -
تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر -
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور -
أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا -
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني -
طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر -
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش -
هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100 -
جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف -
4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس الأمريكي يضع شرطا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

Print
الرئيس الأمريكي يضع شرطا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الرئيس الأمريكي يضع شرطا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في حال قيام طهران بذلك.

وأضاف بايدن، خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالتزامها بمنع امتلاك إيران الأسلحة النووية.

وأضاف نعمل في إطار مجموعة ( 5+1 ) عبر الطرق الدبلوماسية على ضمان عودة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة، وتوقفت المفاوضات في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي فاز فيها الرئيس إبراهيم رئيسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

جامعة عين شمس تطلق جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

تحرير 18 محضرًا تموينيًا في الأقصر

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا

أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا