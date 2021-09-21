إحالة العاملين في 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

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قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في بعض مراكز الشباب للتحقيق بناء على اللجنة التي قامت بالمرور على مراكز الشباب لمتابعة العمل به وحضور العاملين وممارسة الانشطة الرياضة، وضمت اللجنة كلا من محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد محمد إمام من العاملين بالادارة واستهدفت اللجنة عدد من مراكز الشباب في نطاق إدارتي طوخ وبنها .

شملت المتابعة مراكز شباب الحصة وكفر الحصة وتبينت اللجنه أن المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسميه، كما تمت متابعة مراكز شباب الإصلاح الزراعي ببنها والمنشية وكفر أبوذكري وقد وجدت المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها في ظل غياب عدد من العاملين بها .

وشملت المتابعه أيضا مراكز شباب عزيز وبدوي وكفر الجزار وبقيرة وكفر بطا وبطا ووجدت المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل في ظل إتباع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا .

كما تابعت اللجنة عملية إنشاء حمام السباحة الخاص بمركز شباب كفر بطا وأعدت اللجنة تقريرا بالملاحظات وعرضة على وكيل وزارة الشباب الذي امر بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.