وزير النقل ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

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نعى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنيه صباح اليوم.

وأكد الوزير أن مصر فقدت رمزا من رموزها الأوفياء وبطلا مخلصا شارك في الدفاع عن الوطن في العديد من المعارك، وأفنى حياته في الدفاع عنه فهو أحد رموز مصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم وزير النقل بخالص التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية وأسرة الفقيد وجموع الشعب، داعياً الله عز وجل أن ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.