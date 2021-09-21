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رسميًا..الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع عبد المنصف

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رسميًا..الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع عبد المنصف رسميًا..الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع عبد المنصف

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واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات قوية أستعداداً للموسم الكروي الجديد.

و نجح الاتحاد السكندري في إتمام التعاقد مع احمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة السابق بعقد يمتد لموسمين، بداية من الموسم المقبل، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لزعيم الثغر، بحضور إبراهيم حسن، مدير الكرة.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد عبدالسلام مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج.

المصرى اليوم

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