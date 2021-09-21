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تأجيل ندوة أبناء الفنانين حول حقوق الملكية الفكرية بسبب وفاة المشير طنطاوي

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تأجيل ندوة أبناء الفنانين حول حقوق الملكية الفكرية بسبب وفاة المشير طنطاوي تأجيل ندوة أبناء الفنانين حول حقوق الملكية الفكرية بسبب وفاة المشير طنطاوي

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أعلنت جمعية ابناء فناني تأجيل ندوة أبناء الفنانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي كان مقرر لها الخميس القادم بدار الأوبرا، نظرا لحالة الحداد التي تعيشها البلاد على رحيل المشير طنطاوى.

وكانت جمعية أبناء فناني مصر كانت أعلنت عن إقامة مؤتمر صحفي لحقوق الملكيه الفكريه والحقوق المجاورة تحت اشراف وزارة الثقافه ولجنة حقوق الملكيه الفكريه، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣/٩ الساعه ٦ م بالمجلس الاعلي للثقافه في ساحة الأوبرا .

يقام المؤتمر بعنوان حقوق المبدعين وأبعاد قانونية وأبعاد عملية ويدير المؤتمر أ.د/ حسام لطفي مقرر لجنة الملكية الفكرية بحضور المتحدثين المهندس حسام صالح.

المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر .

ومن أعضاء الجمعية هم النجوم سميحه ايوب وسميره عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي ومحمود حميده ومحمد عبدالعزيز وسوسن بدر وطارق لطفي ومديحه حمدى وعمرو عابدين وجمال عبدالحميد وهانى لاشين وميمى جمال وطارق دسوقى وكمال أبو رايه ووفاء صادق وياسر صادق ومحمود حميده ورجاء حسين ورشوان توفيق وعهدى صادق وعبدالله مشرف ومحمد عبدالجواد وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم وحياه قنديل ومجدى صبحى وانتصار واشرف سيف ولمياء الجداوى والفت سكر وفيفيان صلاح الدين والجداوى رمضان واحمد عزت ووفاء سالم ومحمد فريد وناديه الشناوى ومراد منير وفتحى الخميسى وأبناء فناني الزمن الجميل .

المصرى اليوم

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