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رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة

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رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة

رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، والتي تنطلق يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية: "أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان: "دأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لنواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري".

وتابع البيان: "سيتم تزيين الملعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، السعودية والإمارات معاً.. أبداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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