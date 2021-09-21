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النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024

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النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024 النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024
دون الكشف عن التفاصيل المالية

النصر يحصن مدافعه سلطان الغنام حتى 2024

أعلن نادي النصر تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد النجم سلطان الغنام".

وتابع البيان: "يمتدّ عقد الغنام مع ناديه النصر حتى عام 2024م، وقدم رئيس النادي شكره الجزيل لوكيل اللاعب علي الرماح".

ويعد الغنام أحد أبرز العناصر في تشكيلة النصر؛ حيث كانت بداياته مع الكرة في الفئات السنية بنادي الزلفي، وانتقل إلى الفيصلي في عام 2015، وبعد تألُّقه مع العنابي تعاقد معه النصر في 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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