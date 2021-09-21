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"تقويم التعليم" تمنح "تقنية خميس مشيط" الاعتماد المؤسسي

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ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت عليه

كرم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، اليوم، وبحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، الكلية التقنية بخميس مشيط؛ لحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي؛ حيث جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت على الاعتماد المؤسسي.

وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عمليات الاعتماد المؤسسي "13" منشأة تدريبية حصلت جميعها على الاعتماد، تنوعت بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية، بالإضافة إلى اعتماد خمسة من معاهد الشراكات الإستراتيجية.

من جانبه عبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة التي توجت فيها الكلية التقنية بخميس مشيط بهذا الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة للاعتماد، وهي إحدى الوحدات التدريبية بمنطقة عسير.

وأكد أن هذا التتويج يجسّد اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في المسؤولين بالمؤسسة وعلى رأسهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، ونائبه لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق، مضيفًا أن حصول تقنية خميس مشيط على شهادة الاعتماد المؤسسي سيكون حافزًا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة.

كما قدم مدير عام تقني عسير وافر الشكر والتقدير لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، مبينًا أن الاعتماد المؤسسي سيساهم في تعزيز جودة التدريب في كافة المنشآت التدريبية، وذلك بتطبيق معايير الاعتماد بما يعزز كفاءة التدريب والرقي بمخرجاته للمنافسة في سوق العمل وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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