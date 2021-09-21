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بمناسبة اليوم العالمي لـ«الزهايمر»... «الصحة»: الرعاية النفسية للمصاب واجب انساني

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بمناسبة اليوم العالمي لـ«الزهايمر»... «الصحة»: الرعاية النفسية للمصاب واجب انساني بمناسبة اليوم العالمي لـ«الزهايمر»... «الصحة»: الرعاية النفسية للمصاب واجب انساني

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، بمناسبة اليوم العاملي للزهايمر، وشددت الوزارة على أهمية الرعاية النفسية للشخص المصاب بالزهايمر باعتبارها واجب انساني، وأكدت أن الزهايمر يؤثر على صحة المريض نفسيًا، لذلك الدعم الدائم له واجب إنساني يساعده في التعايش مع المرض ومع من حوله، وأضافت:«كن داعمًا لمريض الزهايمر».

فيما أصدرت هيئة الدواء المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، مجموعة من النصائح للوقاية من المرض الزهايمر، والتعامل معه في حالة الإصابة به.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة الامتناع عن التدخين بكافة صوره، والحرص على تناول وجبات صحية متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات يوميًا، وممارسة خفيفة كالمشي أو الهرولة لنصف ساعة يوميًا على الأقل، ومتابعة ضغط الدم ومستوى السكر في الدم بصورة دورية، وتناول الأدوية بانتظام تحت إشراف الطبيب.

وأكدت الهيئة، أن هناك أنواع من الأدوية التي يصفها الطبيب تبطئ تطور المرض، مما يُتيح للمريض فرصة للتعايش مع الزهايمر بأقل قدر ممكن من الأضرار لفترة أطول، وتتنوع الأدوية المستخدمة في الحد من تطور مرض الزهايمر بين أدوية للتعامل مع مشاكل الذاكرة، وأدوية للتعامل مع المشاكل السلوكية، ومضادات اكتئاب، وأدوية منومة في بعض الحالات.

وأوضحت الهيئة، أن المريض قد يتحسن على نوع معين من الأدوية دون غيره، لذلك سيختار الطبيب المعالج الدواء المناسب بناء على استجابة المريض ومدى تأخر حالته، وسيحتاج المريض للمتابعة المستمرة لتحديد الجرعة المناسبة التي تسبب أقل قدر من الأعراض الجانبية، علما بأن بعض الأدوية قد تسبب أعراضًا جانبية مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية، وتتحسن هذه الأعراض –عادة- خلال أسبوعين من بدء تناول الدواء.

كما نصحت أقارب المريض بضرورة متابعة المريض المصاب بالزهايمر، حيث أن المريض قد يجد صعوبة في تذكر أسماء الأدوية ومواعيد تناولها، وقد يخلط بين الأدوية وبعضها، لذلك من الضروري التخلص من علب وزجاجات الأدوية القديمة، وتذكير المريض بمواعيد أدويته، كذلك الاعتناء بالصحة النفسية للمريض ومخاطبته بهدوء، واستخدام عبارات بسيطة قصيرة لا تتطلب الكثير من التفكير، ومنحه فرصة للتفكير والرد على الكلام، ومحاورته بالصور والذكريات المُحببة إلى قلبه وتحدث معه باستمرار.

يذكر أن مرض الزهايمر عبارة عن اضطراب عصبي يؤدي إلى ضمور المخ وموت خلاياه تدريجيًا، مما يؤثر بالسلب في قدرة المريض على التفكير، ويضر بمهاراته الحسية، ولا توجد طريقة مؤكدة لمنع الإصابة بالزهايمر.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، والخاص بالحفاظ على الممارسات الآمنة لاستخدام الأدوية، والإرشادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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