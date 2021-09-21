بدء جني محصول القطن في كفر الشيخ

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمركز البحوث الزراعية، وما يتم اكتشافه واستنباطه من أصناف جديدة في عدد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول القطن، موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الارشادية

وشهدت إدارة البحوث الزراعية بسخا بدء موسم جني القطن للصنف الجديد «جيزة 79» والذي يعطي إنتاجية أعلى بعد تجربته في محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، مما أعطى إنتاجية أعلى وأقل استهلاكا للمياه.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، إنه تم بدء جني القطن صنف «جيزة 79» كصنف جديد تمت زراعته وتجربته بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية، ويتميز بأنه عالي الانتاجية، فمدة زراعته من 160 لـ170 يوما وإنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارا للفدان،، ويتميز بزيادة عدد اللوز على النباتات يصل من 40 لـ50 لوزة متوسط وزن اللوزة من 3 لـ3.5 جرام، وسيتم التوسع في زراعته خلال الموسم المقبل عام 2022 ليغطي محافظتي المنوفية والغربية.

وأضاف مسعد أن ثمن القطن ارتفع بنسبة أكثر من 110% فالقنطار كان بالوجه القبلي من 1700 لـ1800 جنيه أما العام الحالي 3850 جنيها، وفي الوجه البحري كان متوسط السعر تقريبا 2900 جنيه وهذا الموسم ارتفع لـ4630 جنيها، ناصحاً المزارعين بتوريد القطن لمراكز توزيع المنظومة وعدم توريده للتجار أو الجلابين، لضمان الحصول على أعلى سعر، بدلا من بيعه لهم فيحصل المزارع على سعر أقل.