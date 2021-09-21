محافظ قنا: 3 مليارات جنيه لتطوير وترفيق المنطقتين الصناعيتين

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية (كلاحين قفط– هو نجع حمادي) ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادي، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 95%، موضحا أن المجمع أقيم على مساحة 74 فدانا، ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م، و86 وحدة بمساحة 432 م و12 وحدة بمساحة 540 م بتكلفة استثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، وسيتم طرح هذه الوحدات للشباب الراغبين في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المجمعات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.

واستمع الداودي إلى شرح مفصل للأعمال التي يجري تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي، مشيرا إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين، موضحا أن إجمالي عدد المصانع بالمنطقتين 98 منتجا و155 مصنع في مرحلة الإنشاء، بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار و969 مليون جنيه.

وأوضح محافظ قنا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وأضاف أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

اجتماع محافظ قنا